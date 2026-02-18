В Наро-Фоминске потребовали переквалифицировать обвинение жителям с грабежа на самоуправство

Государственный обвинитель Наро-Фоминской городской прокуратуры предложил суду переквалифицировать действия двоих подсудимых с грабежа на самоуправство. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 23 октября 2024 года двое мужчин находились в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском округе, где в ходе ссоры, применяя насилие, изъяли у владельца мобильный телефон, чтобы удалить аудио- и видеозаписи.

В прокуратуре уточнили, что в ходе судебного разбирательства обвинение в грабеже, предъявленное следствием, не нашло подтверждения. Гособвинитель пришел к выводу, что действия подсудимых не были сопряжены с открытым хищением и содержат признаки самоуправства. Суд призвали переквалифицировать действия подсудимых с п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 2 ст. 330 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.