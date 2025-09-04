В Наро-Фоминске прокуратура направила в суд дело обвиняемого в убийстве бывшей жены и поджоге ее авто

Наро-Фоминская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 48-летнего местного жителя, который убил бывшую жену и поджег ее автомобиль, по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст.167 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 сентября 2024 года в доме убитой в СНТ «Мечта-1» деревни Афанасовка. Мужчина на почве ранее произошедшего конфликта и ревности нанес потерпевшей ножевые ранения, от полученных травм та скончалась на месте происшествия.

После этого обвиняемый поджег ее автомобиль и скрылся с места совершения преступления. Наро-Фоминский городской суд приступил к рассмотрению дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.