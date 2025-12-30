В Наро-Фоминске вынесли приговор мужчине за покупку и хранение наркотиков

В Наро-Фоминске суд вынес приговор мужчине за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в сентябре 2025 года мужчина купил пакет с наркотиками на улице Карла Маркса в Апрелевке. После этого он хранил запрещенные вещества при себе без цели сбыта.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к одному году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

