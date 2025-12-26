В Мытищах вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков

Городской суд Мытищ вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Подсудимую приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима, передает прокуратура Московской области.

В августе этого года женщина и ее сообщники собирались онлайн сбыть крупную партию наркотиков. Соучастник передал злоумышленнице координаты тайника-закладки. Женщина забрала из него запрещенные вещества и оставила у себя на хранение.

Преступную деятельность пресекли в том же месяце. Из незаконного оборота изъяли 40 свертков с наркотиками.

Ранее в ведомстве рассказали о вынесении приговора по делу о покушении на сбыт наркотиков в Солнечногорске.