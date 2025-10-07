В Наро-Фоминском округе проведут капремонт детского сада

На улице Пойденко, д. 8, в Апрелевке Наро-Фоминского округа проведут капитальный ремонт дошкольного отделения Апрелевской школы № 3, строители подрядной организации ООО «Матрица» ведут демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдет в рамках национального проекта «Семья» за счет бюджетных средств, в них задействованы 40 человек. Строители ведут демонтаж перегородок, штукатурки, напольного покрытия, плитки, инженерных сетей, а также кровли.

Площадь объекта составляет более 1 тыс. кв. м, в нем проведут ремонт кровли и фасада, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы и не только. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.