В национальном парке «Лосиный остров» высадят 73 тыс. молодых деревьев

«В нацпарке сейчас сажают молодые ели и дубки. Хвойные породы — одни из лучших в экологическом плане. Благодаря своей неприхотливости и жизнеспособности, хвойные растения могут расти в условиях, где другие виды деревьев чувствовали бы себя не так хорошо. Они устойчивы к воздействию выхлопных газов, промышленных выбросов и пыли, что немаловажно, поскольку нацпарк окружают зоны плотной застройки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.