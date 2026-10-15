В национальном парке «Лосиный остров» высадят 73 тыс. молодых деревьев
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На территории национального парка «Лосиный остров» проведут работы по лесовосстановлению, сотрудники нацпарка высаживают деревья в Алексеевском лесопарке, площадь лесовосстановления составит почти 7 га. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
По данным ведомства, планируется высадка свыше 73 тыс. саженцев ели и дуба.
«В нацпарке сейчас сажают молодые ели и дубки. Хвойные породы — одни из лучших в экологическом плане. Благодаря своей неприхотливости и жизнеспособности, хвойные растения могут расти в условиях, где другие виды деревьев чувствовали бы себя не так хорошо. Они устойчивы к воздействию выхлопных газов, промышленных выбросов и пыли, что немаловажно, поскольку нацпарк окружают зоны плотной застройки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В общей сложности осенью 2026 года в «Лосином острове» запланировано лесовосстановление на площади более 22 гектаров.
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