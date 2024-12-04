В НИКИ детства трехлетнему мальчику вернули способность говорить

Как рассказали родители, до девяти месяцев их сын развивался в соответствии с возрастом: мальчик знал и произносил отдельные слова. Однако, после инфекции он перестал разговаривать.

Врачи учреждения провели диагностику и подтвердили последствия коронавируса и задержку речевого развития. Мальчику назначили биорезонансную терапию. Через неделю ребенок начал повторять слова и простые предложения. Кроме того, он стал активнее играть с другими детьми.

Терапию продолжили. Еще через неделю мальчик стал использовать больше слов, начал повторять движения героев мультфильмов. Спустя месяц он уже активно общался с окружающими, называл животных, выражал эмоции словами, самостоятельно одевался и ел, считал до 20. До терапии этих навыков у ребенка не было.