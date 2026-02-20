В Ногинске открыли обновленную «Академию творчества»

В городе Ногинск Богородского округа на ул. 3-го Интернационала, 117в после капитального ремонта открыли обновленную Академию творчества. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках ремонта там обновили инженерные коммуникации, внутреннюю отделку, кровлю и фасад, оборудовали современные актовый и спортивный залы, скалодром и тир, установили новую мебель и специализированное оборудование для занятий. Это позволило расширить образовательную программу. В «Академии творчества» обучается более 2 тыс. детей, им доступны 66 направлений дополнительного образования.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.