В Ногинске приступили к подготовительному этапу строительства школы на 550 учащихся

В Ногинске стартовали подготовительные работы по возведению новой школы вблизи микрорайона Полет. Образовательное учреждение рассчитано на 550 учащихся и создается в рамках государственной программы Московской области — финансирование осуществляется из регионального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

На текущий момент подрядчик уже вышел на строительную площадку. Специалисты занимаются планировкой территории, обустраивают подъездные пути для техники и материалов, а также организуют специальные зоны для складирования и хранения строительных ресурсов. Все эти меры необходимы, чтобы обеспечить бесперебойность будущих этапов строительства и создать оптимальные условия для работы на объекте.

Проект предусматривает возведение 3-этажного здания блочного типа общей площадью свыше 9,3 тыс. кв. м. Внутри разместятся учебные блоки начальной и основной школы с просторными классами. Пространство спроектировано так, чтобы в здании нашлось место и для специализированных кабинетов, предназначенных для углубленного изучения различных предметов.

Завершить все работы планируется до конца 2028 года. Новая школа призвана снизить нагрузку на существующие образовательные учреждения в районе и обеспечить детям современные условия для получения знаний.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каширская школа № 1 откроется после капитального ремонта уже в этом году.