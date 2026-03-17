В Ногинске прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве 12-летнего ребенка
Городская прокуратура Ногинска взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве 12-летнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По информации ведомства, днем 16 марта в одной из квартир Ногинска было найдено тело мальчика 2014 года рождения с ножевыми ранениями в области груди. От полученных травм ребенок скончался.
В квартире также была обнаружена мать ребенка. Женщину госпитализировали.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.