Андрей Воробьев и Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум, где действует уникальный медико-спасательный кластер

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев проверили работу Дмитровского техникума. На базе учреждения действует крупнейший в стране медико-спасательный кластер в рамках программы «Профессионалитет».

«Мы приехали в один из опорных колледжей Подмосковья, чтобы посмотреть, как преобразился после капремонта главный корпус на ул. Инженерной, как изменилась образовательная среда — кабинеты, мастерские, лаборатории, оборудование, условия для студентов и преподавателей», — сказал губернатор.

Он напомнил, что техникум был открыт в 1940 году. Сегодня в его составе четыре подразделения в Дмитрове, Талдоме и Дубне. С 2023 года учреждение является ядром кластера «Правоохранительная сфера и управление» по федеральному проекту «Профессионалитет».

«В целом в Подмосковье мы видим устойчивый рост интереса к колледжам. Сегодня 6 из 10 девятиклассников выбирают колледж. За последние 3 года число заявлений на поступление выросло на 65%. Поэтому мы обновляем систему СПО: за 5 лет капитально отремонтировали 19 колледжей, в этом году обновляем еще 11», — рассказал глава региона.

В рамках капремонта главного корпуса обустроили новые лаборатории и мастерские, установили самое современное оборудование. Обучение здесь проходят 950 студентов. Всего в техникуме учатся более 3,4 тыс. человек.

В рамках программы «Профессионалитет» техникум получил грант и создал уникальный медико-спасательный кластер. В него входит девять образовательных организаций Подмосковья и восемь предприятий-работодателей.

«Вместе с нашими партнерами, такими как „Россети“ и медико-санитарная часть № 9, мы готовим кадры, что называется „под ключ“. (…) Наши студенты востребованы, так как учатся на настоящем оборудовании, а зачастую оно даже превосходит оснащение современных предприятий», — рассказала директор техникума Ирина Александровская.

В прошлом году техникум открыл первый набор по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Учреждению предоставили современные БПЛА, что позволило проводить практические занятия на реальном оборудовании. Особое внимание уделяется программированию: студенты изучают все необходимое для создания алгоритмов автономного полета. Также их обучают пилотированию и ремонту техники в сложных условиях.

Обучение в техникуме ведется по 48 направлениям, включая 30 специальностей и 12 профессий. Учреждение сотрудничает с ведущими предприятиями региона, где учащиеся могут проходить стажировки и работать.

Также на базе техникума создано Дмитровское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в котором более 230 участников. Ребята помогают также участникам СВО.

