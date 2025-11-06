В обновленном химкинском роддоме родились 49 мальчиков и 34 девочки

Более 80 детей родились в обновленном роддоме Химок

Официально

Фото: [Администрация г.о. Химки]

В Химкинском родильном доме, который недавно открылся после капитального ремонта, родились 83 младенца — 49 мальчиков и 34 девочки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

В обновленном учреждении появились индивидуальные палаты, современные реанимации и палаты интенсивной терапии, раздельные приемные отделения, палата семейных родов. Женщин в нем обучают грудному вскармливанию и консультируют по вопросам ухода за малышом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области