В обновленном химкинском роддоме родились 49 мальчиков и 34 девочки

Более 80 детей родились в обновленном роддоме Химок
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химкинском родильном доме, который недавно открылся после капитального ремонта, родились 83 младенца — 49 мальчиков и 34 девочки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
В обновленном учреждении появились индивидуальные палаты, современные реанимации и палаты интенсивной терапии, раздельные приемные отделения, палата семейных родов. Женщин в нем обучают грудному вскармливанию и консультируют по вопросам ухода за малышом.
