В Одинцово построили большую современную школу

В подмосковном Одинцово на территории жилого комплекса «Одинград» построили большую современную школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест, ее общая площадь составила более 13,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Для детей обустроили учебные классы, кабинеты для занятий музыкой, спортом, искусством, библиотеку с инфоцентром, медицинский блок, столовую, игровые зоны. На прилегающей территории появились площадки для подвижных игр, развития ловкости и координации, а также зоны отдыха. Инспекторы ведомства контролировали соблюдение всех требований проектной документации и строительных норм. По результатам проверки объекта было выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации, вскоре школу введут в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.