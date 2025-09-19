В Одинцово в преддверии «Интервидения» провели проверки соблюдения миграционного законодательства
Фото: [ГУРБ МО]
В Одинцово в преддверии «Интервидения» провели проверки соблюдения иностранцами миграционного законодательства. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Рейд провели сотрудники ГУ по вопросам миграции Подмосковья вместе с народными дружинниками. Проверки проходили в районах, прилегающих к концертной площадке Live-Арена.
Всего были проверено 214 иностранцев. Из них 11 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по регулированию трудовой миграции в регионе.