Губернатор Подмосковья рассказал о работе по регулированию трудовой миграции в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире РБК ТВ рассказал о работе, которая ведется в регионе в части регулирования трудовой миграции. В Подмосковье уже реализуется комплекс жестких мер контроля.

«Это требование жителей. Это справедливое требование. Мы все понимаем прекрасно. И в парламенте сегодня большие дискуссии по поводу того, что должен быть порядок, согласитесь. Мы, безусловно, чувствуем этот запрос и стараемся делать все, чтобы и строились отдельные места для проживания на тех же самых логистических комплексах, ужесточаем регистрацию, учет», - сказал Воробьев.

Также регион участвует в законодательном эксперименте по привлечению иностранных работников из Китая и Вьетнама без знания русского языка. По словам губернатора, это поможет решить вопрос дефицита трудовых ресурсов.

«Нам нужны трудовые ресурсы на определенных участках работ. Другое дело, что регулирование должно быть понятное. Безопасность должна ставиться во главу угла», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что незнание языка уже не является серьезной проблемой, так как с помощью ИИ и машинного перевода сегодня можно эффективно преодолевать коммуникационные барьеры, а для выполнения простых производственных задач достаточно базового набора русских слов.

Ранее губернатор рассказал о соглашениях, которые были заключены с инвесторами из Китая.