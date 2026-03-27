В Одинцово в судебном порядке исключили из частной собственности безымянное озеро

В Одинцово с учетом позиции прокуратуры Московской области в судебном порядке исключили из частной собственности безымянное озеро в хуторе Рожновка.

Судебное разбирательство началось в августе 2022 года. Тогда выяснилось, что на земельном участке, находящемся в частной собственности, расположен водный объект, сведения о котором внесены в водный реестр. У озера не было названия. Оно принадлежит к бассейну малой реки Ликовка.

Суды первой и апелляционной инстанций, не учитывая итоги экспертизы, отклонили требования уполномоченного органа, указав, что водоем был создан искусственно. Однако экспертиза показала, что объект — природного происхождения.

Прокуратура Подмосковья подала кассационное представление. Его удовлетворил Первый кассационный суд общей юрисдикции. Дело направили на новое судебное рассмотрение в Московский областной суд. Тот признал незаконным образование земельного участка с включением в его границы акватории водоема и береговых полос, а также отсутствующим у ответчика право частной собственности на эту территорию.

