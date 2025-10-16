В Одинцово вынесли приговор курьеру мошенников, похитивших у пенсионера почти 600 тыс. рублей

Суд в Одинцово вынес приговор курьеру мошенников, которые похитили у местного жителя почти 600 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, весной текущего года потерпевшему начали поступать звонки якобы от сотрудников ПАО «Ростелеком». Аферисты убедили пенсионера передать им паспортные данные. После этого ему позвонил якобы представитель ФСБ и сообщил о попытке похищения денег для перевода в другую страну. Злоумышленник заверил мужчину в том, что ему грозит уголовная ответственность. Затем потерпевшему позвонил якобы банковский сотрудник, который убедил его обналичить деньги и передать курьеру для зачисления на «безопасный счет». В результате пенсионер передал мошенникам порядка 580 тыс. рублей.

Курьера аферистов задержали. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба на 580 тыс. рублей.

Ранее в ведомстве сообщили, что прокуратура Подольска помогла защитить права жертвы телефонных мошенников.