В Подольске прокуратура помогла защитить права жертвы телефонных мошенников

Подольская городская прокуратура в судебном порядке защитила права 74-летнего мужчины, ставшего жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с июля по сентябрь 2024 года мужчине поступали звонки якобы от сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили пенсионера в необходимости перевести накопления на указанные злоумышленниками банковские счета.

В рамках предварительного расследования удалось установить личность владельца одного из банковских счетов, городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ответчика 375 тыс. рублей. Тимирязевский районный суд города Москвы принял решение удовлетворить требования прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.