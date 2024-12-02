В Одинцово задержали мужчину, похитившего из шиномонтажа колеса и диски на миллион рублей

В Одинцово задержали местного жителя, который похитил из шиномонтажа комплектующие на миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

О краже в полицию сообщил москвич. По словам мужчины, из шиномонтажа в гаражном кооперативе были похищены колеса и диски более чем на миллион рублей.

Похитителя установили. Им оказался житель Одинцово в возрасте 41 года. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он причастен к трем эпизодам преступной деятельности. На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.