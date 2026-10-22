Техника, инвентарь и персонал: парки подмосковного Наро-Фоминска готовы к приходу зимы

Парки Наро-Фоминского округа завершают подготовку к зимнему сезону. Ход работ и уровень готовности проинспектировал замминистра благоустройства Московской области Денис Чижик в рамках рабочей поездки.

В парке Победы сформирован необходимый комплект техники и инвентаря: от трактора до скребков и ледорубов. Для обработки дорожек заготовлена гранитная крошка, обеспечен запас горюче-смазочных материалов. На случай поломок заключен договор на оперативный ремонт техники.

Персонал, отвечающий за содержание парков, получил зимнюю утепленную форму. По словам Дениса Чижика, при проверке особое внимание уделяют условиям труда: уровню оплаты, полноте комплекта обмундирования, наличию теплых хозяйственных помещений для переодевания, обогрева и сушки вещей, а также обеспеченности малой механизацией и ручным инвентарем.

Замминистра сообщил, что к учреждениям Наро-Фоминска нареканий нет и парки достойно встретят зимний сезон. Аналогичные мероприятия завершаются в Центральном парке имени В. В. Воровского, парке «Дубки» в Апрелевке, парке «Мечта» в Селятине и «Дубках» в Калининце, отметил Чижик.