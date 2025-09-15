В Одинцовском округе провели областной фестиваль волейбола

В Одинцовском округе прошел ежегодный фестиваль волейбола Московской области, в нем приняли участие более 100 юных волейболистов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками стала 21 смешанная команда юношей и девушек 2011–2012 годов рождения из общеобразовательных организаций Одинцовского округа и Краснознаменска, они состязались на семи мобильных площадках на футбольном поле стадиона «Центральный». Судьями стали игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки отделения волейбола областного «УОР №2». Победителем стала команда Одинцовской лингвистической гимназии.

Фестиваль организовали региональный «ЦСП № 6», областная федерация волейбола, группа компаний «Садовое кольцо», администрация Одинцовского округа и гимназия Святителя Василия Великого, его провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.