В ОЭЗ Подмосковья с начала года привлекли более 10 новых резидентов

С января этого года в ОЭЗ региона были привлечены 12 новых резидентов. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, шесть компаний стали резидентами ОЭЗ «Дубна». Еще три предприятия присоединились к ОЭЗ «Исток». По одному новому резиденту появилось в особых экономических зонах «Ступино Квадрат», «Максимиха» и «Кашира».

Общая сумма по проектам этих компаний составит 38 млрд руб. На предприятиях появится свыше 10 тыс. рабочих мест.

В числе новых резидентов — компания «Архбум Лайнер», которая стала резидентом ОЭЗ «Кашира». Она планирует запустить производственно-складской комплекс по выпуску макулатурных тарных картонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развиваются индустриальные парки нового типа.