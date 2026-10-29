В подмосковном политехе прошла акция в поддержку бездомных животных

В Подмосковном политехническом колледже прошла благотворительная акция «Большое сердце для верного друга», студенты разных курсов и преподаватели присоединились к сбору корма для животных. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Собранный корм передали в питомник «Умка». Преподаватель колледжа Марина Голова вместе со студентами специальности «Кинология» доставила гуманитарную помощь питомцам. В учреждении подчеркнули, что благотворительная акция стала возможностью для обучающихся проявить заботу о животных и внести вклад в поддержку питомцев, которые еще не нашли хозяев.

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