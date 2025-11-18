В Орехово-Зуеве запустят производство варежек и перчаток
Фото: [компания «ЛЕО»]
Компания «ЛЕО» получила разрешения для запуска нового производства вязаных перчаток и варежек в селе Богородское Орехово-Зуевского округа, в реализацию проекта вложили около 70 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Для реализации проекта компания получила от региона земельный участок в льготную аренду. Сегодня здесь уже построен производственный корпус, где после выхода предприятия на полную мощность будут трудиться 36 сотрудников», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Площадь объекта составила около 1,5 тыс. кв. м, там будут выпускать зимние вязаные перчатки, варежки, митенки, вся продукция имеет маркировку «Честный знак».
