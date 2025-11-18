В Орехово-Зуеве запустят производство варежек и перчаток

«Для реализации проекта компания получила от региона земельный участок в льготную аренду. Сегодня здесь уже построен производственный корпус, где после выхода предприятия на полную мощность будут трудиться 36 сотрудников», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.