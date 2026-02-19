В Орехово-Зуевском на треть завершили капремонт Дрезненской школы

На улице Коммунистической, 12, города Дрезна Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт второго корпуса Дрезненской средней школы № 1, строительная готовность объекта составляет 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 40 человек и две единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, также осуществляют ремонт кровли и фасада и не только.

В здании корпуса проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей и не только. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.