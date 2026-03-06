В Орехово-Зуевском началось строительство нового корпуса Ликино-Дулевского лицея

На улице Степана Морозкина в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа началось строительство трехэтажной пристройки к Ликино-Дулевскому лицею, которую свяжут с основным зданием теплым переходом. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ на площадке — установке ограждения, прокладке внутренних дорог, вынос трассы водопровода из пятна застройки, вырубка деревьев, завоз материалов», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета. Министр уточнил, что новое здание возведут в единой архитектурной концепции с основным корпусом. Там разместят блок начальной школы, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы, спортзал, столовую. Общая площадь здания пристройки составит 6,5 тыс. кв. м. Открыть его планируют к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.