В Орехово-Зуевском после капремонта открылась Дрезненская школа

В День знаний, 1 сентября, в городе Дрезне Орехово-Зуевского городского округа прошло торжественное открытие второго корпуса средней общеобразовательной школы № 1 после капитального ремонта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы в учреждении прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», его площадь составляет более 3,6 тыс. кв. м. В здании появились обновленные учебные кабинеты, рекреации, спортивный зал, столовая и административные помещения. На пришкольной территории оборудована зона отдыха, установлено новое ограждение, а также выполнено благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.