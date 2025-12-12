В парке Талалихина Подольска начали использовать карты для оплаты сеансов и проката коньков

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске ввели новую систему обслуживания посетителей катка. Теперь вместо традиционных билетов можно оформить специальную «Карточку посетителя», которую можно пополнить в кассе и использовать для оплаты сеанса катания и услуг проката коньков.

Для различных категорий граждан на катке действует система льгот. Ежедневно один раз в сутки вход на каток и прокат коньков предоставляется бесплатно для участников специальной военной операции и членов их семей.

По вторникам и четвергам бесплатно посетить каток могут жители с инвалидностью и участники программы «Активное долголетие». Со вторника по пятницу многодетные семьи получают скидку 25%.

Каток работает ежедневно, кроме понедельника, при этом график может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на катки, которые открылись в парках региона.