В Павловском Посаде в 2027 году достроят завод по выпуску электротехнической продукции
Производство электротехнической продукции запустят в Павловском Посаде
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора Московской области]
В Павловском Посаде в 2027 году достроят завод по выпуску электротехнической продукции. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Проект реализует компания «РТК-ЭЛЕКТРО-М» (входит в группу «Национальная энергетическая компания»). Объем инвестиций составляет более 1 млрд рублей. Площадь цеха составит свыше 5,8 тыс. кв. м. Мощность предприятия будет достигать 35 кг в сутки.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 40%. Завершить строительство цеха планируется во втором квартале следующего года.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о расширении производства оборудования для роботизации складов.