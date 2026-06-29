В Павловском Посаде в 2027 году достроят завод по выпуску электротехнической продукции. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует компания «РТК-ЭЛЕКТРО-М» (входит в группу «Национальная энергетическая компания»). Объем инвестиций составляет более 1 млрд рублей. Площадь цеха составит свыше 5,8 тыс. кв. м. Мощность предприятия будет достигать 35 кг в сутки.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 40%. Завершить строительство цеха планируется во втором квартале следующего года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о расширении производства оборудования для роботизации складов.