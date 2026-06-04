Губернатор Подмосковья подписал соглашение о расширении производства оборудования для роботизации складов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «ССИ Решения» Андрей Белинский подписали соглашение о расширении производства в сфере роботизированных решений для логистических комплексов в рамках ПМЭФ. В реализацию проекта вложат более 450 млн рублей, это позволит создать 40 высокотехнологичных рабочих мест.

«Роботизация и автоматизация сегодня становятся одними из главных запросов для логистики, ритейла, маркетплейсов, промышленности. Такие решения позволяют быстрее обрабатывать заказы, снижать нагрузку на людей, повышать точность и скорость работы. Для нас важно, что эти технологии создают отечественные компании», – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе реализуют меры поддержки для таких проектов. Среди них – льготная аренда в государственных индустриальных парках и возможность возмещения до 20% капитальных затрат на строительство производства. Кроме того, разрабатываются решения для складов, которые внедряют роботизированные системы, – инвестиционный налоговый вычет и льготу по налогу на имущество. Проект компании «ССИ Решения» в Солнечногорске будет способствовать импортозамещению и развитию отечественных технологий. Компания уже работает в индустриальном парке «Есипово» и занимается выпуском оборудования для роботизации складов.

Новую современную площадку в индустриальном парке «Есипово» откроют летом 2026 года, там уже установлены станки для лазерной резки и гибки металла. Компания получила сертификат СТ-1, подтверждающий российское происхождение продукции.

Площадь площадки составит около 4 тыс. кв. м, она позволит удвоить темпы ежегодного роста и наладить выпуск роботизированных станций с машинным зрением и элементами искусственного интеллекта. В ассортименте будут также ленточные и роликовые конвейеры для лотков и коробов, палетные конвейеры, роботизированные станции для штучного подбора. Продукция востребована у компаний, занимающихся автоматизацией и роботизацией складов в отраслях фармацевтическая дистрибуция, дистрибуция косметики, поставка запасных частей и не только. Продукцию также планируют экспортировать в страны СНГ и Ближнего Востока.

«К автоматизации складов мы всегда подходим комплексно. Начинаем с глубокой аналитики данных, причем просим у заказчика прогноз на 3–5 лет вперед. Это позволяет к моменту запуска оборудования получить объект, который полностью отвечает современным стандартам и потребностям бизнеса на годы вперед. Мы сопровождаем все процессы: от приемки товара до отгрузки укомплектованных заказов. Наша гордость — собственное программное обеспечение. Сегодня мы активно внедряем искусственный интеллект во все аспекты складской логистики. ИИ в реальном времени анализирует тысячи процессов и позволяет нам предотвращать технические инциденты еще до того, как они могут возникнуть», – подчеркнул генеральный директор компании «ССИ Решения» Андрей Белинский.

Компания также привлекает молодежь и обучает их профессиям будущего, для школьников и студентов регулярно организуются экскурсии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.