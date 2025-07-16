В Подмосковье 10 светофоров на региональных дорогах оборудовали адаптивной системой

В Подмосковье на региональных дорогах оборудовали адаптивной системой 10 светофоров. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в семи округах региона на самых загруженных перекрестках. Благодаря использованию адаптивной системы обновленные светофоры подстраиваются под движение транспорта и регулируют продолжительность фаз в зависимости от ситуации на дороге. К примеру, если поток автомобилей на одном направлении больше, фаза для проезда будет длиннее.

До конца года адаптивной системой планируется оборудовать еще 15 светофорных объектов региона. В общей сложности в области сейчас работает свыше 20 светофоров, оборудованных такой системой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в этом году отремонтируют на 30% больше дорог, чем в 2024-м.