В Подмосковье аграрии заложили на зимнее хранение более 350 тыс. тонн картофеля и овощей

Подмосковные сельхозпроизводители заложили в хранилища свыше 350 тыс. тонн картофеля и овощей. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на хранение в течение зимы в регионе заложили 215,5 тыс. тонн картофеля и почти 133 тыс. тонн овощей открытого грунта.

В целом вместимость хранилищ Подмосковья составляет более 724 тыс. тонн, в том числе более 346 тыс. тонн приходится на картофелехранилища и почти 209 тыс. тонн — на овощехранилища. Еще порядка 169 тыс. тонн — это комбинированные хранилища и 1 тыс. тонн — плодохранилища.

В этом году в Подмосковье урожай овощей открытого грунта собрали с 6 тыс. га. Валовой сбор составил почти 233 тыс. тонн. Урожай картофеля был собран с 12 тыс. га. Валовой сбор составил почти 376 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях области в сельскохозяйственной сфере.