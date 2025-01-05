В Подмосковье арестовали мужчину, который зарезал и задушил проводом от телевизора своих знакомых

В Подмосковье арестовали мужчину, который убил двоих человек в Долгопрудном, передает Прокуратура Московской области. Злоумышленника заключили под стражу на срок до 4 марта.

По данным ведомства, в начале января уроженец Твери в возрасте 27 лет отмечал день рождения со своими знакомыми. В какой-то момент между приятелями возникла ссора, и злоумышленник зарезал одного знакомого ножом, а второго задушил проводом от телевизора. Оба скончались на месте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчина был арестован. Он признал свою вину и дал показания.