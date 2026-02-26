В Подмосковье авиационный контроль распространят почти на 900 тыс. га

В период пожароопасного сезона 2026 года под авиационный контроль в Подмосковье возьмут почти 900 тыс. гектаров, его будут осуществлять три воздушных судна. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности протяженность маршрутов достигает почти 830 км. Авиапатрулирование будет выполняться по двум маршрутам от одного до трех раз в день, летчики-наблюдатели проведут в воздухе порядка 700 часов. Работы направлены на выявление лесных пожаров, контроль за соблюдением требований пожарной и санитарной безопасности в лесах.

