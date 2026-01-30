В Подмосковье бизнесу за год выдали порядка 100 льготных займов

В 2025 году Московский областной фонд микрофинансирования выдал региональным предпринимателям 97 льготных займов в рамках программы «Социальный бизнес», их общая сумма составила 129,7 млн рублей — программа стала наиболее востребованной. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в прошлом году фонд предоставил бизнесу 325 льготных займов. Поддержкой могут воспользоваться субъекты МСП, юридические лица и индивидуальные предприниматели, приоритетные категории — участники специальной военной операции, социальный бизнес и субъекты МСП из отдаленных территорий. Подробнее о программах можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.