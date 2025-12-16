В Подмосковье благодаря проектам «лайт индастриал» создали 4 тыс. новых рабочих мест
Фото: [Мособлархитектура]
В Подмосковье благодаря реализации проектов «лайт индастриал» были созданы 4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Развитие формата обсудили в рамках III Архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья», который прошел в Центральном доме архитектора.
Как отметила заместитель главы областного Мининвеста Юлия Баринова, в регионе реализовали уже 365 тыс. кв. м. площадей подобного формата.
В ходе дискуссии участники подчеркнули, что формат «лайт индастриал» — это ключевой инструмент для комплексного развития территорий Подмосковья. Он гармонично сочетает в себе экономическую эффективность, внедрение инноваций и создание качественной архитектуры.
