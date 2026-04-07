В Подмосковье более 1500 участников программы «Орлята России» отметили Всемирный день анимации

6 апреля участники всероссийской программы развития социальной активности «Орлята России» отметили Всемирный день мультфильмов. К праздничным мероприятиям присоединились свыше 1500 школьников начальных классов из Подмосковья. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Праздник получился насыщенным и познавательным. Сначала ребята приняли участие в активности под названием «Мультпарад любимых героев». Юные зрители с увлечением смотрели фрагменты классических отечественных мультфильмов разных лет, а после обсуждали увиденное: делились впечатлениями, рассуждали о поступках персонажей и отмечали художественные особенности анимационных картин.

Затем для школьников открылась «Мастерская мультипликатора» — здесь дети совершили путешествие в историю анимации. Педагоги наглядно показали, как создавались первые мультфильмы: из множества почти одинаковых рисунков, которые чуть‐чуть менялись от кадра к кадру. Ребята познакомились с принципом работы флипбука — небольшого блокнота с картинками, оживающими при быстром перелистывании страниц. Это помогло наглядно понять основы движения в анимации.

Практическая часть программы увлекла школьников не меньше теории. Дети попробовали себя в роли настоящих мультипликаторов и занялись созданием пластилинового мультфильма. Юные творцы лепили персонажей, продумывали сюжет и поэтапно фиксировали движения — каждый этап работы требовал слаженности и взаимопомощи.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что школа №1 откроется после капитального ремонта в Кашире уже в этом году.