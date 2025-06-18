В Подмосковье более 400 предпринимателей получили субсидию по франшизе

В Подмосковье субсидию по франшизе получили свыше 440 предпринимателей. Мера поддержки реализуется в регионе уже четвертый год, рассказала заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе ПМЭФ.

По ее словам, в целом на оказание этой меры поддержки было выделено свыше 207 млн рублей. В 2025 году уже предоставлены субсидии более чем на 22 млн рублей. Их получили 32 предпринимателя.

По словам Зиновьевой, самой востребованной сферой у получателей меры поддержки стал общепит — на нее приходится более 40% всех получателей субсидии. Также в топе медицинская и образовательная сферы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в ходе ПМЭФ Подмосковье планирует подписать свыше 40 соглашений о сотрудничестве.