Андрей Воробьев: в рамках ПМЭФ Подмосковье планирует подписать соглашения на 300 млрд рублей

Подмосковье в рамках Петербургского международного экономического форума планирует заключить более 40 соглашений на 300 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Питерский форум — большое событие для всей нашей страны и каждого региона. Это возможность найти новых партнеров, договориться о важных для людей и экономики проектах, поделиться лучшими практиками, а также подвести промежуточные итоги работы, которую мы выполняем в рамках идеологии президента», — отметил губернатор.

Он напомнил, что с 2014 года регион заключил на ПМЭФ порядка 250 соглашений более чем на 1 трлн рублей.

«В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений — это более 300 млрд инвестиций, 15 тыс. новых рабочих мест для региона», — сообщил Воробьев.

Он подчеркнул, что для области особенно важны проекты в области высоких технологий, цифровизации и искусственного интеллекта, а также в части импортозамещения и продовольственной безопасности.

«Большой блок — встречи с нашими иностранными друзьями и партнерами из Белоруссии, Турции, ОАЭ, Ирана и, конечно, Китая», — заключил губернатор.

Форум продлится до 21 июня. В нем примут участие порядка 20 тыс. человек из 140 стран, в том числе около 1 тыс. экспертов и спикеров. Центральным событием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. Также будут объявлены результаты Национального рейтинга инвестклимата регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области насчитывается более 1,4 млн субъектов МСП и самозанятых.