В Подмосковье будут производить устройства для спасения людей в случае ЧС

В Подмосковье будут производить устройства для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Производство запустят в Истре, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализуют компании «Самоспас» и «Венто», которые производят средства для экстренной эвакуации людей из высотных зданий и оборудование для безопасного выполнения работ на высоте и под землей.

В Истре построят новый производственно-складской комплекс площадью более 10 тысяч квадратных метров. В запуск инвестируют около миллиарда рублей. Также здесь появится испытательный полигон для проверки продукции на прочность.

Кроме того, в планах — открытие на территории комплекса учебного центра для сотрудников крупных компаний, которые работают на высоте.