В Подмосковье для больниц закупили почти 200 единиц эндоскопического оборудования

С начала 2026 года в подмосковные медицинские организации закупили 191 единицу эндоскопического и видеоэндоскопического оборудования на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей, в том числе видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы и другая медицинская техника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новая эндоскопическая техника позволяет повысить качество диагностики, что важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, и выполнять современные малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты быстрее восстанавливаются после лечения», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Ее поставили в Солнечногорскую, Королевскую, Шатурскую, Каширскую, Серпуховскую, Щелковскую и другие больницы.

Главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский добавил, что появление современного эндовидеохирургического оборудования — это важный этап модернизации и развития высокотехнологичной помощи. По его словам, с начала года в больницу поставили семь единиц такой медтехники на общую сумму свыше 119 млн рублей, в том числе эндовидеоурологический комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.