В Подмосковье для больниц закупили почти 200 единиц эндоскопического оборудования
Около 200 единиц эндоскопического оборудования закупили для больниц Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года в подмосковные медицинские организации закупили 191 единицу эндоскопического и видеоэндоскопического оборудования на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей, в том числе видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы и другая медицинская техника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Новая эндоскопическая техника позволяет повысить качество диагностики, что важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, и выполнять современные малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты быстрее восстанавливаются после лечения», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Ее поставили в Солнечногорскую, Королевскую, Шатурскую, Каширскую, Серпуховскую, Щелковскую и другие больницы.
Главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский добавил, что появление современного эндовидеохирургического оборудования — это важный этап модернизации и развития высокотехнологичной помощи. По его словам, с начала года в больницу поставили семь единиц такой медтехники на общую сумму свыше 119 млн рублей, в том числе эндовидеоурологический комплекс.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.