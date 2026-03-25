В Подмосковье дорожники провели ремонт остановок

Специалисты Мосавтодора на прошлой неделе провели ремонт остановок на 11 региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улицах Парковой, Клемента Готвальда и Ленинградской в Подольске, Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Саввинской в Балашихе и на дороге вблизи КП Гальчино сити в микрорайоне Барыбино в Домодедове. Кроме того, ремонт провели на улице Гамалея в селе Авдотьино под Ступино, на дорогах в поселке городского типа Ржавки в Солнечногорске, вблизи деревни Красный Поселок под Истрой, а также в селе Внуково и вблизи деревни Сурмино Дмитровского округа.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты проводят работы по поддержанию элементов инфраструктуры регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.