В Подмосковье еще почти 40 человек переселили из аварийного жилья

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилищного фонда переселили 36 человек из 15 жилых помещений общей площадью 402,53 кв. м, работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Расселение прошло в Богородском, Домодедовском и Жуковском округах, гражданам предоставили жилые помещения в новостройках, выплатили выкупную стоимость, приобрели квартиры на вторичном рынке или выдали жилищные сертификаты.

Напомним, что до 15 октября в области продолжается прием заявлений на получение жилищного сертификата, который гарантирует покупку жилья за счет государства. Это позволяет жителям приобрести квартиру в новостройке или строящемся доме, который будет сдан не позднее конца 2026 года. Подать заявление на получение сертификата можно в администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.