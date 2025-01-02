В Подмосковье фура насмерть сбила пешехода

В Московской области грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода, передает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе.

Днем в четверг в районе двадцать девятого километра указанной автодороги грузовик Mercedes совершил наезд на пешехода. От полученных травм гражданин скончался.

После столкновения машина опрокинулась и перекрыла движение на участке. В настоящее время движение на дороге затруднено.