В Подмосковье из аварийного жилья переселили еще более 800 человек

На прошлой неделе в Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилья переселили 801 жителя. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в городских округах Богородский, Жуковский, Кашира, Коломна, Можайский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Талдомский, в общей сложности было расселено 345 жилых помещений общей площадью более 12,9 тыс. кв. м. Гражданам выплатили выкупную стоимость или приобрели квартиры на вторичном рынке.

Отметим, что с 2019 года в регионе в новые квартиры переехали более 35 тыс. семей. В Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе строительство домов для переселенцев продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.