В Подмосковье из аварийного жилья переселили еще почти 350 человек

На прошлой неделе в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилья переселили 338 человек, работы прошли в городском округе Солнечногорск и муниципальном округе Шатура. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В общей сложности удалось расселить 142 жилых помещения общей площадью более 6,2 тыс. кв. м, гражданам выплачена выкупная стоимость или предоставлены квартиры в домах новостройках. В ведомстве напомнили, что с 2019 года в новые квартиры переехали более 35 тыс. семей. В прошлом году рабочие завершили строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. Работы продолжаются в Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.