В Подмосковье кровь и ее компоненты сдали почти 50 тыс. жителей

С начала 2025 года кровь и ее компоненты в Подмосковье сдали почти 50 тыс. жителей, это на 1,2 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области развивается настоящая культура донорства. Сегодня у нас есть тысячи постоянных доноров, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты, и все больше людей решают впервые попробовать себя в этой важной и благородной миссии», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать кровь можно в областном центре крови, а также в его подразделениях в Подольске, Щелково, Воскресенске и Орехово-Зуево или во время выездных донорских акций. С ее помощью спасают пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями и не только.

Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови региона можно здесь.

