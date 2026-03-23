В Подмосковье мужчину призвали признать виновным в убийстве бабушки и брата

Государственный обвинитель Прокуратуры Московской области предложил суду признать мужчину виновным в убийстве бабушки и брата, инцидент произошел 18 октября 2023 года в доме по улице Лесной в деревне Крюково под Истрой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе ссоры подсудимый нанес бабушке несколько ударов колюще-режущим предметом в область грудной клетки, из-за чего 84-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина позвонил своему брату и сообщил ему о совершенном убийстве. Когда тот приехал, между ними завязалась ссора. В результате брату были нанесены множественные удары колюще-режущим предметом в область груди, от чего он умер.

Злоумышленник признал вину частично, она подтверждается показаниями свидетелей, а также совокупностью исследованных письменных материалов уголовного дела. Государственный обвинитель прокуратуры просил суд признать мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

