В Подмосковье на дорожных участках установили порядка 2 тыс. катафотов

Около 2 тыс. катафотов установили на подмосковных дорогах в целях повышения безопасности. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы были проведены по нацпроекту на 27 дорогах в 16 муниципалитетах. Список дорог был составлен на основании показателей аварийности.

Цель установки катафотов — привлечь внимание водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения. В 2024 году на дорогах области было установлено примерно столько же катафотов, что и в этом году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог, которые ведут к учреждениям образования области.