В Подмосковье на дорожных участках установили порядка 2 тыс. катафотов

Порядка 2 тыс. катафотов установили на дорогах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Около 2 тыс. катафотов установили на подмосковных дорогах в целях повышения безопасности. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы были проведены по нацпроекту на 27 дорогах в 16 муниципалитетах. Список дорог был составлен на основании показателей аварийности.
Цель установки катафотов — привлечь внимание водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения. В 2024 году на дорогах области было установлено примерно столько же катафотов, что и в этом году.
