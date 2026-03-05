В Подмосковье на номер «112» поступило около 600 тыс. СМС

Жители Подмосковья с начала работы Системы-112 отправили на номер «112» около 600 тыс. СМС. Этот способ обращения остается одним из наиболее востребованных.

Система-112 работает в Подмосковье с 2015 года. Обратиться за помощью можно круглосуточно. Сделать это можно, позвонив на номер «112» или отправив на него СМС. Также можно воспользоваться оборудованием системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и мобильным приложением «112 МО».

Число телефонных звонков в службу «112» Подмосковья составило более 1,7 млн.

